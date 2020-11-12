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«Инфоксводоканал» полностью обновляет Главную канализационную насосную станцию

«Инфоксводоканал» полностью обновляет Главную канализационную насосную станцию

В рамках мероприятий Инвестиционной программы «Инфоксводоканал» проводит реконструкцию и обновление оборудования на многих своих объектах. В частности, активные работы ведутся на станции «Днестр», очистных сооружениях, меняются изношенные трубопроводы по всему городу.

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Вместе с этим, ведутся масштабные работы по обновлению Главной канализационной насосной станции. Сотрудники водоканала меняют напорный канализационный коллектор в районе полей орошения. Вместо старой трубы, которая отработала свой эксплуатационный лимит, прокладывают почти 1000 метров новой стеклопластиковой трубы диаметром 1200 мм.

Главная канализационная насосная станция

Специалисты компании отмечают, что срок службы стеклопластиковых труб будет гораздо выше, чем стальных. Дело в том, что по этим коллекторам перекачиваются на станцию биологической очистки «Северная» хозбытовые стоки с большей половины Одессы. Сами сточные воды, кроме агрессивной среды имеют абразивные частицы, которые способствуют быстрому разрушению дна трубопровода, что чревато аварийными ситуациями и его повреждением. В стеклопластике такого нет, он более стойкий как к агрессивным стокам, так и к механическому воздействию.

«Инфоксводоканал» планирует завершить работы до конца текущего года, а в следующем заменить на современный стеклопластик еще километр второго резервного коллектора.

Главную канализационную насосную станцию ожидает полное обновление, ведь кроме трубопроводов заменят насосное оборудование. Для этого специалисты компании уже закупили европейские энергоэффективные насосы «Grundfos», к установке которых приступят в ближайшее время. Кроме этого, на этой станции недавно полностью заменили линии электропитания и трансформаторную подстанцию.

Главная канализационная насосная станция

Для информации, Главная канализационная насосная станция — это одна из важнейших канализационных артерий водоканала. Насосная соединяется напорными коллекторами со станцией биологической очистки «Северная» и перекачивает туда порядка 70% стоков со всего города для последующей очистки. В сутки через нее проходит порядка 140 тысяч кубометров сточных вод.

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