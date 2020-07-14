«Инфоксводоканал»: питьевая вода безопасна

На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр» отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде.

Вода, перед подачей в Одессу, проходит тщательную поэтапную очистку и обеззараживание на ВОС «Днестр», где своевременно проводится замена скорых фильтров и модернизация оборудования.

Однако, из-за большого расстояния потребителей от водозабора уже в Одессе вода дополнительно обеззараживается на всех городских водонасосных станциях, которые «Инфоксводоканал» одним из первых в Украине перевел на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия. Для этого предприятие инвестировало более 5 миллионов гривен в немецкое и австрийское оборудование и самые качественные реагенты.

Качество воды проверяется круглосуточно высококвалифицированными специалистами центральной химико-бактериологической лаборатории филиала «Инфоксводоканал» по более чем 55 показателям в модернизированной лаборатории «Инфоксводоканала» на оборудовании ведущих мировых производителей. Кроме этого, качество воды проверяется «Одесским лабораторным центром Минздрава Украины». Работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана абсолютно надежной.

Информация о том, что проба воды на ВНС «Шкодогорка» не соответствует санитарным нормативам, не может быть подтверждена из-за выявленных погрешностей при проведении лабораторного исследования. Контрольные отборы проб, проведенные лаборантами “Инфоксводоканала”, не выявили никаких отклонений в анализах питьевой воды. Сотрудниками Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины будет проведено повторное исследование проб воды.