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«Инфоксводоканал» обновляет насосную станцию «Таирова»:  11 сентября возможно снижение давления воды на верхних этажах

«Инфоксводоканал» обновляет насосную станцию «Таирова»:  11 сентября возможно снижение давления воды на верхних этажах

«Инфоксводоканал» продолжает масштабную замену устаревших сетей  и оборудования.

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Так недавно проложили новые трубы на аварийных участках улицы Академика Королева, Ильфа и Петрова. Сегодня очередь дошла до водонасосной станции «Таирова», в рамках реконструкции которой проводятся следующие работы:

  • замена подводящего трубопровода диаметром 820 мм;
  • замена напорного трубопровода диаметром 630 мм;
  • модернизация насосного оборудования.

Следует отметить, что ВНС “Таирова” обслуживает порядка 65 тысяч жителей одноименного жилмассива. На водонасосной станции установлены надежные и энергоэффективные немецкие насосы Wilo. Теперь дополнительно  к этому насосная станция будет иметь новые трубы, запорную арматуру и иное оборудование, которое позволит повысить качество и надежность водоснабжения жителей микрорайона.

В свою очередь, чтобы минимизировать неудобства для потребителей, специалисты водоканала заранее подготовились, проложили и установили необходимые коммуникации, осталось только их подключить и выполнить значительный объем сварочных работ. Насосную станцию отключать не будут, однако для проведения вышеуказанных работ придется снизить давление.

В связи с этим 11 сентября 2020 года с 06:00 до 23:00 возможно отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов следующих улиц:

  • ул. Тополевая;
  • ул. 1-я – 15-я Линии;
  • ул. Левитана, ул. Тульская;
  • квартал, ограниченный ул. Академика Королева – Левитана – пр-т Небесной Сотни – Инглези;
  • квартал, ограниченный ул. Академика Королева – пр-т Академика Глушко – ул. Ильфа и Петрова – ул. Левитана;
  • квартал, ограниченный ул. Академика Королева – ул. Тополевая – ул. Люстдорфская дорога – ул. Инглези;
  • квартал, ограниченный ул. Левитана – ул. Люстдорфская дорога – пр-т Ак. Глушко – ул. Ак. Королева.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения  за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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