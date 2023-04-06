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«Инфоксводоканал» обновит водопровод в Приморском районе бестраншейным способом

«Инфоксводоканал» обновит водопровод в Приморском районе бестраншейным способом

Несмотря на сложности и военное положение «Инфоксводоканал», продолжает обновление сетей и коммуникаций, ведь от этого зависит надежность и качество предоставления услуг потребителям. Компания уже заменила более 200 тысяч метров трубопроводов новыми из современных материалов.

В этот раз очередь дошла до стального водопровода в Приморском районе города Одессы, исчерпавшего лимит эксплуатации. Чтобы жители Аркадии и части Малого Фонтана не страдали возможными авариями и отключениями, его заменят новым. Планируется проложить около 230 м новой полиэтиленовой трубы, срок службы которой составит не менее 50 лет. Кроме того, будет установлена современная запорная арматура, которая в случае необходимости позволит в будущем проводить локальные отключения. Коммунальщики построят новые колодцы и камеры, установят новые пожарные гидранты, причем их количество будет увеличено.

При проведении работ преимущественно будет использоваться современный метод горизонтально направленного бурения (бестраншейный). Благодаря этому методу удается избегать значительных раскопок, перекрытия автотранспорта, неудобств для пешеходов, а также длительных отключений водоснабжения потребителям.

Работы по обновлению водопровода планируется начать 12 апреля 2023 г. и завершить в течение трех месяцев. Вниманию водителей автотранспорта, во время выполнения проколов и затяжки трубы возможно временное ограничение движения по правой полосе вдоль площади 10-го апреля до поворота на ул.Академическая.

«Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства и будет принимать все меры для скорейшего выполнения запланированных работ, поскольку качественное и надежное водоснабжение одесситов и города является ключевой задачей для компании.

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