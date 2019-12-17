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Новости Одессы и Одесской области

«Инфоксводоканал» наградил своего работника, совершившего мужественный поступок во время пожара

«Инфоксводоканал» наградил своего работника, совершившего мужественный поступок во время пожара

По словам очевидцев, от страшного взрыва окружающие дома помогла спасти аварийная бригада «Инфоксводоканала», которая работала неподалеку.

Как мы уже писали, пожар произошел в кафе «Шаурма» на пересечении улиц Мясоедовская и Богдана Хмельницкого возле еврейской больницы.

Один из сотрудников – Сергей Ермаков – несколько раз забежал в охваченное пламенем кафе и помог вынести оттуда газовые баллоны.

Сергей Ермаков

Очень быстро приехали пожарные, увидели баллоны и сказали – если бы взорвались, то мало бы не показалось. Об этом написали в фейсбуке очевидцы.

«Спасибо, Сергей Олегович! Людей спас, детей уже спящих спас. Проснулись соседи живыми, и я проснулась живой – благодаря Сергею – он не побоялся войти в огонь», поблагодарили спасенные жители.

Кстати, Сергей 1977 года рождения, проживает в Одессе и работает в водоканале с 2006 года. Добросовестный и ответственный в работе, тихий и скромный.

От руководителя своего предприятия Сергей Ермаков сегодня получил награждение и благодарность за героический поступок.

«Инфоксводоканал» наградил своего работника

«Все сотрудники регулярно проходят инструктаж и тренировки по противопожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях, кроме того, они всегда готовы прийти на помощь одесситам – то в случаях проблем с водоснабжением, то, когда речь идет о спасении жизни», отметил директор филиала «Инфоксводоканал» Игорь Лысенко.

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