«Инфоксводоканал» модернизирует очистные сооружения

Старые и энергозатратные воздуходувки меняют на современные и экономные от лучших мировых производителей. С этой целью «Инфоксводоканал» закупил 4 новых воздуходувки, задача которых — снабжать активный ил кислородом для поддержания его жизнедеятельности и очистки сточных вод. Новое оборудование обеспечит надежную работу и значительную экономию электроэнергии. Чтобы система работала бесперебойно, здесь установили новую трансформаторную подстанцию.

Кроме того, компания проводит замену насосного оборудования на станции биологической очистки «Северная», которое используется для перекачки ила. Вместо насосов отечественного производства устанавливают датские насосы фирмы Grundfos. Это одни из самых надежных насосов в мире, которые дают возможность на 30% снизить потребление электроэнергии.

Дополнительно на станциях «Южная» и «Северная» модернизированы вторичные отстойники — огромные резервуары, в которых отстаиваются очищенные сточные воды. Чтобы избежать постоянной коррозии и разрушения металла, комплектующие изготовили из стойкого к агрессии и ультрафиолету пластика.

На очистных сооружениях функционируют современные лаборатории, которые проводят анализ качества очистки сточных вод на современном уникальном оборудовании.

Ну и самое главное, «Инфоксводоканал» первым в Украине внедрил на постоянной основе в технологический процесс очистки сточных вод австрийскую технологию и реагенты. С помощью биологических реагентов компании VTA AUSTRIA GmbH стоки очищаются от азота аммонийного, нитритов, нитратов фосфатов и др. С эффективностью 97% удаляются микробные загрязнения, патогенные микроорганизмы, в том числе COVID-19, вирусы, грибки.

Учитывая успешные результаты работы австрийских продуктов на станции биологической очистки «Южная», «Инфоксводоканал» принял решение о внедрении австрийской технологии на станции «Северная». Сейчас там проводятся подготовительные работы и закупка необходимого оборудования. Таким образом, Одесса стала первым городом в Украине, сточные воды которого будут очищаться по современным технологиям и соответствовать жестким европейским стандартам.