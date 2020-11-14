«Инфоксводоканал» меняет водопровод на улице Семена Палия: 16 ноября будет отключена вода в нескольких домах ж/м «Котовского»

В рамках работ по замене устаревших сетей и оборудования специалисты «Инфоксводоканала» планируют обновить аварийный участок квартального водопровода диаметром 300 мм по улице Семена Палия в районе дома №74/1.

Здесь будет проложено порядка 250 метров новой полиэтиленовой трубы, которая прослужит не менее 50 лет.

В связи с проведением подготовительных работ, обращаем внимание, что 16 ноября 2020 года с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Семена Палия, 60-78,

Марсельская, 29, 31,

Ростовская 2, 4.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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