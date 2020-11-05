«Инфоксводоканал» меняет трубы на улице Академика Заболотного: 6 ноября будет отключена вода в нескольких домах ж/м «Котовского»

Специалисты компании практически во всех районах города прокладывают новые канализационные и водопроводные трубы взамен изношенных. Особенное внимание уделяется аварийным участкам, на которых вместо ремонта трубы стараются по мере возможности менять ее на новую.

В этот раз сотрудники водоканала обновляют участок квартального водопровода по улице Академика Заболотного в районе 14 дома, на котором в последние месяцы участились аварии. Подготовительные работы завершены и 06 ноября специалисты «Инфоксводоканала» будут подключать в существующую систему новую полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм, которая прослужит не менее 50 лет. Также будет установлена новая запорная арматура и подводящий водопровод на жилой дом №14 Это позволит повысить качество и надежность водоснабжения прилегающих домов.

В связи с этим, обращаем внимание, что 6 ноября 2020 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Академика Заболотного, 4-16,

Давида Ойстраха, 13-А.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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