Индюки “кинули” на деньги жителя Одесской области

Местный житель долго точил зуб на соседских индюков. Те, по словам селянина, регулярно запрыгивали на его машину, пачкали и царапали ее.

Об этом речь идет в судебном реестре.

Мужчина не раз ругался по этому поводу с хозяйкой домашних птиц. Просил получше присматривать за живностью, чтобы она не портила его авто.

В то же время пернатые облюбовали капот соседской машины и не собирались отказываться от насиженного места. А когда в очередной раз их там увидел владелец авто, его терпение лопнуло. Он так разозлился, что, прогоняя птиц, слов не подбирал.

На крики выбежала хозяйка индюков. Матерная брань тут же посыпалась в адрес женщины.

В итоге оскорбленная владелица пернатых подала на соседа в суд. Болградские служители Фемиды признали обидчика виновным и оштрафовали его. Так ругань из-за пернатых влетела в копеечку жителю Огородного. Теперь за моральный ущерб ему придется заплатить 435 гривен.

Фото: cs.pikabu.ru