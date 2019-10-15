fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Индюки “кинули” на деньги жителя Одесской области

Индюки “кинули” на деньги жителя Одесской области

Курьезный случай произошел в селе Огородное Болградского района.

Местный житель долго точил зуб на соседских индюков. Те, по словам селянина, регулярно запрыгивали на его машину, пачкали и царапали ее.

Об этом речь идет в судебном реестре.

Мужчина не раз ругался по этому поводу с хозяйкой домашних птиц. Просил получше присматривать за живностью, чтобы она не портила его авто.

В то же время пернатые облюбовали капот соседской машины и не собирались отказываться от насиженного места. А когда в очередной раз их там увидел владелец авто, его терпение лопнуло. Он так разозлился, что, прогоняя птиц, слов не подбирал.

На крики выбежала хозяйка индюков. Матерная брань тут же посыпалась в адрес женщины.

В итоге оскорбленная владелица пернатых подала на соседа в суд. Болградские служители Фемиды признали обидчика виновным и оштрафовали его. Так ругань из-за пернатых влетела в копеечку жителю Огородного. Теперь за моральный ущерб ему придется заплатить 435 гривен.

Фото: cs.pikabu.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить