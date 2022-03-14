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Импозантный одессит стал символом всех украинских добровольцев (фото)

Импозантный одессит стал символом всех украинских добровольцев (фото)

Сегодня, 14 марта в Украине отмечают День Украинского добровольца. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об одном из них.

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Олег — одессит в 4-ом поколении. Он вам без какой-либо карты и исторической справки расскажет, где какая историческая памятка в городе находится, где жарят самые вкусные бычки и как кратчайшим путем дойти до моря.

Делом своей жизни Олег называет иппотерапию (лечение с помощью общения с лошадьми), реабилитацию детей. Он часами может рассказывать, как детки занимаются с лошадками, делают упражнения, общаются и улучшают свое состояние.

С первыми залпами, прозвучавшими 24 февраля, Олег стал в ряды 28 отдельной механизированной бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Одесса его дом, его предков 4-х поколений, и его потомков. Потому он готов с оружием в руках убивать и уничтожать врага, посягающего на его детей, внуков и родной город.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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