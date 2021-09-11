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Именины 11 сентября: кого поздравлять с днём ангела?

Именины 11 сентября: кого поздравлять с днём ангела?

Сегодня, 11 сентября, день ангела отмечают Иваны.

Имя Иван с иврита переводится как «помилованный Богом», «милость Божья», «подарок Божий», «Бог благословил», «Божье благоволение». В разных странах у этого имени своя форма произношения: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованни, Юхан, Хуан, Яннис.

Считается, что мужчины с таким именем могут делать карьеру практически в любой профессии. Они очень общительны, всегда в курсе дел своих родственников и близких знакомых. Любят веселиться от души и собирать многочисленные компании. Иваны, как правило, щедры, но встречаются и скупые. Увлекаются футболом, рыбалкой, политикой.

Если в вашем окружении есть Иваны, не забудьте их поздравить.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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