Именины 11 сентября: кого поздравлять с днём ангела?

Имя Иван с иврита переводится как «помилованный Богом», «милость Божья», «подарок Божий», «Бог благословил», «Божье благоволение». В разных странах у этого имени своя форма произношения: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованни, Юхан, Хуан, Яннис.

Считается, что мужчины с таким именем могут делать карьеру практически в любой профессии. Они очень общительны, всегда в курсе дел своих родственников и близких знакомых. Любят веселиться от души и собирать многочисленные компании. Иваны, как правило, щедры, но встречаются и скупые. Увлекаются футболом, рыбалкой, политикой.

Если в вашем окружении есть Иваны, не забудьте их поздравить.