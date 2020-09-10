Їхати стане зручніше: на Одещині до кінця року відремонтують 77 км автомобільної дороги

В Окнянському районі на ділянці км 281 – км 299 розпочались роботи з влаштування вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття.

Про це повідомила Служба аварійних доріг в Одеській області.

– У 2020 році відремонтуємо 77 км автомобільної дороги Р-33 Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/, – повідомляє Автодор області.

Ремонтні роботи тривають на 6 ділянках дороги загальною протяжність 69 км. 8 км вже відремонтовано у Роздільнянському районі. Тривають роботи у Балтському, Подільському, Окнянському та Захарівському районах.

Фото: пресслужба