Є загроза завалення стін: для ліквідації пожежі в Одеському коледжі прибуде спецзагін з Києва

Працівники поліції та слідчі зайдуть лише після того, як загрозу завалення будинку буде знято.
Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.
– Ліквідація пожежі досі триває, але рятувальники продовжують шукати людей. Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів, – написав Куций.
Як виявилося на місці події можуть потрапити лише рятувальники, адже є загроза завалення стін.
– Наразі існує велика загроза завалення стін, тому працівники поліції та слідчі зайдуть лише після того, як таку загрозу буде знято. Зараз головна задача – надати допомогу постраждалим та продовжувати пошуки, – додав голова Одеської ОДА.
Фото: Одеса.Онлайн
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!