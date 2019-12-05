Є загроза завалення стін: для ліквідації пожежі в Одеському коледжі прибуде спецзагін з Києва

Працівники поліції та слідчі зайдуть лише після того, як загрозу завалення будинку буде знято.

Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.

– Ліквідація пожежі досі триває, але рятувальники продовжують шукати людей. Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів, – написав Куций.

Як виявилося на місці події можуть потрапити лише рятувальники, адже є загроза завалення стін.

– Наразі існує велика загроза завалення стін, тому працівники поліції та слідчі зайдуть лише після того, як таку загрозу буде знято. Зараз головна задача – надати допомогу постраждалим та продовжувати пошуки, – додав голова Одеської ОДА.

Фото: Одеса.Онлайн

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