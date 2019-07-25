И Старицкий, и Жванецкий: что ожидает зрителей Одесской музкомедии в новом театральном сезоне

Наша Музкомедия, наша любимая одесская Оперетта, вступила в новый театральный сезон. Подумать только — уже 73-й! Вечно молодой театр начинает свое очередное праздничное творческое шествие. Именно праздничное, потому что, как сказала на открытии нового сезона директор-художественный руководитель ОАМТК им. М.Водяного, заслуженный работник культуры Украины Елена Редько, «наша Музкомедия — театр, который может все».

По традиции, в просторном фойе собралась вся труппа театра — и все, кто служит ему много-много лет, и те, кто только-только стал соучастником этого всегда невероятного события — рождения нового спектакля.

Открытие сезона началось с минуты молчания: все почтили память корифея одесской сцены нашей легендарной народной артистки Украины Евгении Дембской, с которой театр совсем недавно простился…

Одесская Музкомедия — это огромный дом, где расцветают яркие краски и эмоции, где зрителей всегда ожидает настоящее чудо. Елена Редько от души поздравляет всех, но, прежде всего, ветеранов, служащих в театре много лет.

Ну, а предстоящий сезон в нашей Музкомедии и в самом деле обещает стать настоящим праздником для всех поклонников искусства.

Главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Подгородинский приоткрывает завесу тайны, рассказывая, какие премьеры ждут зрителей в 73-м театральном сезоне.

Зритель может замереть в предвкушении. В новом сезоне будет реализован большой совместный проект с чешскими мастерами сцены: это будет оперетта «Польская кровь» Оскара Недбала в постановке Мартина Отавы. Артист и режиссер театра Владимир Платов начнет работу над постановкой пьесы «Чиполлино» по знаменитой сказке Джанни Родари (музыка Игоря Поклада).

На сцене театра прозвучит и украинская классика — вечный мюзикл В. Ильина, В. Лукашова «За двумя зайцами» по комедии М.Старицкого.

Ну, и как же без нашей «таки-одесской» тематики! Нас всех ожидает нечто необыкновенное: постановка спектакля В.Баскина и К.Рубинского «Вдоль по Дерибасовской» (это пока рабочее название), созданное по произведениям М.Жванецкого.

А еще — переходящая в 74-й сезон постановка классики оперетты: спектакль «Марица» Имре Кальмана.

Ну, и диапазон! Дух захватывает, честное слово!

Прозвучали приветствия и поздравления, а вскоре после торжественного открытия нового сезона театр наполнился музыкой и голосами: началась репетиция.

В семьдесят третий раз закипела огромная работы — тот самый огромный труд артистов и режиссеров, работников многочисленных «заводов и фабрик» нашей Музкомедии, который и делает ее каждый спектакль театральным событием, праздником, большим творческим подарком.

Фото автора