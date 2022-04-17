«И я бью, и Верба бьет»: артиллеристы ВСУ припасли для рашистов особый «подарок» (видео)

Сегодня, 17 апреля 2022 года, верующие восточного обряда отмечают Вербное Воскресенье. Его празднуют ровно за неделю до Пасхи. В день Вербного Воскресенья украинцы обычно говорят: «Не я б’ю – верба б’є». А вот для рашистских оккупантов Вооруженные сили Украины припасли особую «Вербу».

Реактивная система залпового огня «Верба» на базе грузовика КрАЗ-6322 и модернизированной боевой части БМ-21 «Град» была принята на вооружение ВСУ в 2019 году. Ее боекомплект – 40 снарядов калибра 122 мм, а дальность поражения достигает 40 км.

И вот уже 53 дня наша «Верба» не перестает безжалостно бить непрошенных захватчиков нашей земли.

Вот так артиллеристы ВСУ поздравляют украинцев с Вербным Воскресеньем. И глядя на результат работы нашей «Вербы», веришь: Победа непременно будет за нами!

С Вербным Воскресеньем, украинцы! Слава нації! Смерть ворогам!

Фото и видео с Facebook-страницы спикера Одесской ОВА Сергея Братчука