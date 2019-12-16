“Home me”: добросердечные одесситы пришли на фестиваль животных, чтобы приютить собак и кошек

В Одессе в пятый раз прошел Home Me Fest – благотворительный фестиваль в поддержку животных из приютов.

Организаторы фестиваля впервые провели его зимой, в преддверие новогодних праздников, чтобы каждый желающий мог сделать маленькое чудо для питомцев. “Мы долго совещались, обсуждали и все же решились — первой мокроносой ёлке быть!”, – отметили организаторы.

Все коты и собаки на фестивале были привиты и обработаны от паразитов. Понравившегося питомца можно было забрать бесплатно, предоставив свой паспорт.

Фестиваль призван привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных, мотивировать горожан выбирать своих будущих домашних питомцев из приютов, а также пробудить в людях чувства добра и милосердия.

Фото: zachem.com.ua

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