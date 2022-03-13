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Херсон не сдается: весь центр города в украинских государственных флагах (фото)

Херсон не сдается: весь центр города в украинских государственных флагах (фото)

Несмотря на то, что войска оккупантов вошли в Херсон, тысячи жителей города каждый день выходят на митинги с государственными флагами Украины и требуют от захватчиков убираться вон.

Рецепты

Вчера, 12 марта 2022 года, состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. 44 депутата приняли обращение о том, что «Херсонщина – это Украина» и никакой псевдореспублики на территории области не будет.

Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Рыбалко.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовятся провести в Херсоне псевдореферендум о создании некоей «ХНР» — «Херсонский народной республики», по аналогии с террористическими «ЛНР» и «ДНР».

Фото «Суспільне. Херсон»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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