Херсон не сдается: весь центр города в украинских государственных флагах (фото)

Несмотря на то, что войска оккупантов вошли в Херсон, тысячи жителей города каждый день выходят на митинги с государственными флагами Украины и требуют от захватчиков убираться вон.

Вчера, 12 марта 2022 года, состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. 44 депутата приняли обращение о том, что «Херсонщина – это Украина» и никакой псевдореспублики на территории области не будет.

Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Рыбалко.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовятся провести в Херсоне псевдореферендум о создании некоей «ХНР» — «Херсонский народной республики», по аналогии с террористическими «ЛНР» и «ДНР».

Фото «Суспільне. Херсон»