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Новости Одессы и Одесской области

Хаос и никакого карантина: как в одесском парке отметили День Победы (фото)

Хаос и никакого карантина: как в одесском парке отметили День Победы (фото)

Многие одесситы 9 мая пришли на Аллею Славы, чтобы почтить память предков, погибших на войне. Мы решили посмотреть, как проходит празднование в условиях карантина.

Вблизи парка Шевченко продают цветы. К часу дня их практически все раскупили.

Чем ближе к Аллее Славы, тем больше патрульных встречается на пути.

Пройти можно только с центрального входа, остальные перекрыты. Как и в минувшие годы, полицейские пропускают на территорию парка только после проверки металлодетектором и на наличие символики. Напомним, ее исползование запрещено. В этот раз проверяют еще и наличие масок.

Полицейские справляются с проверкой быстро, но людей приходит очень много и собирается очередь. Ни о какой дистанции тут и речи быть не может.

Держать дистанцию сложно

Держать дистанцию сложно

Все с букетами, спешат к памятнику Безымянному Матросу. Аллея оперативниками условно разделена на две части: для тех, кто идёт к памятнику и для тех, кто уходит. Так же и через парк: уходящие с мероприятия люди не пересекаются с теми, кто только идёт возложить цветы. Хотя это мало помогает сохранять между ними расстояние.

У памятника тоже «хаос». Люди ходят, толпятся, фотографируются, кладут цветы на монумент. Их там собралось уже очень много.

Полицейские останавливают людей без масок. Если у человека ее нет, то выдают.

Находясь на месте, мы заметили готовящуюся провокацию. Однако она была оперативно устранена полицейскими. Нарушитель выкрикивал лозунги, угрожающие целостности государства. Его задержали и увезли в участок.

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Артем Виноградов
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