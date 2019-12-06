“Халатность убивает”: одесситы выйдут на акцию протеста и потребуют проверить здания города на пожаробезопасность

В 19.00 в субботу, 7 декабря, в Одессе планируется проведение акции протеста “Халатность убивает”.

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook.

“В Одессе слишком часто попираются все правила пожарной безопасности! Мы требуем найти и наказать виновных. Халатность и коррупция убивают! Пожар на Троицкой – не первая трагедия в Одессе национального масштаба”, – подчеркнули организаторы.

Участники акции планируют почтить минутой молчания тех, кто погиб в пожарах Одессы из-за халатности, – в детском лагере “Виктория”, в отеле “Токио Стар”, в колледже экономики и права.

Они также намерены выдвинуть требования:

установить и покарать виновных в катастрофическом попрании норм и правил пожарной безопасности;

срочно проверить все общественные здания города на соответствие их правилам пожарной безопасности;

выплатить семьям пострадавших компенсации.

“Приходите все вместе, объясните своим детям дома, что произошло. Берите цветы и лампадки. Приходите с плакатами. Просим, не призывать к беспорядкам”, – подчеркнули организаторы. Они просят не расшатывать политическую ситуацию, а “провокаторы только потеряют время”.

Пока местом проведения акции указан адрес Троицкая, 25, где горело здание одесского колледжа. Однако пользователи соцсети считают это неуместным, поскольку там еще ведутся поиски пропавших людей.

Фото: Думская

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