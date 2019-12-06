fbpx
Новости Одессы и Одесской области

“Халатность убивает”: одесситы выйдут на акцию протеста и потребуют проверить здания города на пожаробезопасность

“Халатность убивает”: одесситы выйдут на акцию протеста и потребуют проверить здания города на пожаробезопасность

В 19.00 в субботу, 7 декабря, в Одессе планируется проведение акции протеста “Халатность убивает”.

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook.

“В Одессе слишком часто попираются все правила пожарной безопасности! Мы требуем найти и наказать виновных. Халатность и коррупция убивают! Пожар на Троицкой – не первая трагедия в Одессе национального масштаба”, – подчеркнули организаторы.

Участники акции планируют почтить минутой молчания тех, кто погиб в пожарах Одессы из-за халатности, – в детском лагере “Виктория”, в отеле “Токио Стар”, в колледже экономики и права.

Они также намерены выдвинуть требования:

  • установить и покарать виновных в катастрофическом попрании норм и правил пожарной безопасности;
  • срочно проверить все общественные здания города на соответствие их правилам пожарной безопасности;
  • выплатить семьям пострадавших компенсации.

“Приходите все вместе, объясните своим детям дома, что произошло. Берите цветы и лампадки. Приходите с плакатами. Просим, не призывать к беспорядкам”, – подчеркнули организаторы. Они просят не расшатывать политическую ситуацию, а “провокаторы только потеряют время”.

Пока местом проведения акции указан адрес Троицкая, 25, где горело здание одесского колледжа. Однако пользователи соцсети считают это неуместным, поскольку там еще ведутся поиски пропавших людей.

Фото: Думская

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить