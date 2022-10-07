Хакеры похитили более 300 тысяч гривен у украинцев

За хакерской схемой стоят 18-летний житель Белгород-Днестровского района, его знакомый-сверстник из Одессы и 40-летний отец последнего, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Мужчины через созданный чат-бот рассылали гражданам сообщения «Дія. Допомога від ООН» с предложением получить денежную помощь в сумме 2200 гривен и ссылкой на фишинговый сайт с интерфейсом, похожим на «Приват24». Уже через этот вебресурс мошенники получали реквизиты платежных карт граждан, которыми в дальнейшем пользовались при покупках в интернет-магазинах. Таким образом злоумышленники совершили 40 покупок в различных виртуальных магазинах на общую сумму более 300 тысяч гривен.

Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, товар, приобретенный за деньги пострадавших, накладные из почтоматов, где злоумышленники получали посылки, 20 тысяч гривен и 4800 долларов, вырученные от продажи вещей.

В рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины, назначена компьютерно-техническая экспертиза. За свои махинации мужчинам может грозить лишение свободы сроком от трех до восьми лет.