Гурвиц намерен баллотироваться в мэры Одессы: “без самоуверенности, но и без сомнений”

Бывший городской голова Эдуард Гурвиц считает, что Украине следует провести внеочередные местные выборы как можно скорее.

“Более всех в этих выборах заинтересована Одесса. Здесь последствия преступного сговора прошлой центральной власти с местными бандитами оказались наиболее глубокими и разрушительными. И теперь, когда криминальная городская власть, лишённая всех выданных прошлым режимом “охранных грамот”, продолжает безудержно грабить и разрушать, положение становится абсолютно нетерпимым и лишённым последних остатков всякого смысла”, – написал он на своей странице в Facebook.

“Я, как уже неоднократно заявлял, обязательно приму участие в этих выборах. Без малейшей самоуверенности, но и без малейших сомнений”, – заявил Эдуард Гурвиц.

Ему часто задают вопрос, позволит ли его возраст – 71 год – эффективно выполнять функции мэра. Эдуард Гурвиц утвердительно отвечает на этот вопрос: “Я хорошо знаком с этой работой и ещё вполне способен адекватно оценить собственные возможности”.

Фото: Эдуард Гурвиц в Facebook