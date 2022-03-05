Новости Одессы и Одесской области

Гулять по одесскому побережью опасно: там могут обстрелять, также могут быть мины

Гулять по одесскому побережью опасно: там могут обстрелять, также могут быть мины

Одесситов, жителей области и гостей Одесчины призывают быть осторожными и не передвигаться вдоль морского берега, чтобы не подвергать опасности свои жизни.

Рецепты

Такой призыв опубликовал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

В его сообщении сказано, что Одесская область, как и все регионы Украины, защищает нашу землю от вторжения Российской Федерации. Система обороны побережья включает в себя минирование определенных территорий, где враг может совершить высадку морского десанта.

Поэтому В НИКАКОМ СЛУЧАЕ не передвигайтесь по территории побережья Одесской области. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!!

Так же власти призывают рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесской области, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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