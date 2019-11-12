Гражданин Турции нарушил границу и шел пешком, чтобы увидеть в Одессе девушку

Мужчине, проживающему в Турции, запретили въезжать в Украину.
Но это его не остановило, так как у мужчины в Одессе живет девушка.
Чтобы попасть к ней на свидание, мужчина даже пошел на правонарушение.
Об этом со ссылкой на судебный реестр сообщает УСИ.
Так, гражданин Турции пересек границу, полями и посадками обойдя пешком пункт пропуска. Романтик почти был у цели, нелегально оказавшись на территории Одесской области.
Но в Раздельнянском районе его задержали стражи границы.
В суде нарушитель заявил: дескать, знал, что рискует, но все равно решился на такой поступок – уж очень хотелось увидеть девушку.
Почему турку запретили въезд в нашу страну, он толком объяснить не смог. А в связи с последними событиями он не сможет приезжать к нам еще три года.
Более того, пока иностранец шел к возлюбленной, то потерял паспорт. Его депортировали и выписали штраф – 13,6 тысяч гривен.
Фото: orenburg.media