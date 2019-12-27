«Границы солнца у края степи»: в одесском парке появился новый арт-объект (фото)

На создание скульптуры у автора ушел почти год. Он попытался передать свое видение «границ» солнца через цвета и вертикальные формы. Композиция выполнена в жанре экспрессионизм.

Сегодня на Суворовской аллее в парке имени Тараса Шевченко состоялось открытие нового арт-объекта на этой территории. Ее автор – скульптор, живописец, монументалист, заслуженный художник Украины Сергей Савченко.

Скульптура состоит из четырех вертикальных форм, каждая из которых установлена на белом пьедестале и имеет свою уникальную форму, цвет и задумку.

– Это абстрактная скульптура. Я назвал ее «Кордони сонця з краю степу». Цвет – энергоноситель света, – рассказал о своем творении Сергей Савченко. – Представьте край степи – вот и граница нашего солнца. У моей скульптуры границы – это не ограничение и не зажатие, а, если можно так сказать, “спресованность” в данный формат.

Фото автора

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