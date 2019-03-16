﻿ Граната взорвалась в руках у жителя Одесской области - Одесская Жизнь

ЧП случилось сегодня утром в Захаровском районе.

Погиб 31-летний мужчина, который игрался гранатой. Об этом рассказал правоохранителям его двадцативосьмилетний брат. Последний получил ранение, ему оказана медицинская помощь.

Как сообщают в отделе коммуникации Нацполиции области, на месте происшествия полицейские нашли осколки взорвавшейся гранаты, а также целую гранату РГД-5, снаряды и тротилл.

По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.