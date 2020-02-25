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Новости Одессы и Одесской области

Говорив незрозумілі речі: в Одесі серед білого дня чоловік намагався перерізати собі горло

Говорив незрозумілі речі: в Одесі серед білого дня чоловік намагався перерізати собі горло

Патрульні врятували чоловіка, який на їх очах намагався перерізати собі горло.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 24 лютого, вдень інспектори отримали повідомлення про спробу самогубства через ревнощі. Подія сталася в Суворовському районі міста.

Швидко прибувши на місце виклику, інспектори почули крики та розбивання скла у дворі будинку. Патрульні прийняли рішення перелізти через паркан, аби встигнути врятувати громадянина.

Чоловіка виявили у дворі з приставленим до горла лезом, він говорив незрозумілі речі.

Патрульні почали його заспокоювати. Під час бесіди, коли чоловік на мить відвернувся, охоронці порядку заблокували руки з лезом та одягнули кайданки, щоб він не завдав собі шкоди. До приїзду швидкої інспектори надали домедичну допомогу, тому що чоловік встиг нанести собі порізи.

35-річного чоловіка шпиталізовано!

Патрульні врятували чоловіка, який на їх очах намагався перерізати собі горлоСьогодні вдень інспектори отримали повідомлення про спробу самогубства через ревнощі. Подія сталася в Суворовському районі міста.Швидко прибувши на місце виклику, інспектори почули крики та розбивання скла у дворі будинку.Патрульні прийняли рішення перелізти через паркан, аби встигнути врятувати громадянина.Чоловіка виявили у дворі з приставленим до горла лезом, він говорив незрозумілі речі.Патрульні почали його заспокоювати. Під час бесіди, коли чоловік на мить відвернувся, охоронці порядку заблокували руки з лезом та одягнули кайданки, щоб він не завдав собі шкоди. До приїзду швидкої інспектори надали домедичну допомогу, тому що чоловік встиг нанести собі порізи.35-річного чоловіка шпиталізовано!Ще одне врятовані життя! Ми завжди готові прийти на допомогу, завжди на варті вашої безпеки!Дякуємо за службу!#ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Montag, 24. Februar 2020

Фото: Радіо ТРЕК

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