Говорив незрозумілі речі: в Одесі серед білого дня чоловік намагався перерізати собі горло

Патрульні врятували чоловіка, який на їх очах намагався перерізати собі горлоСьогодні вдень інспектори отримали повідомлення про спробу самогубства через ревнощі. Подія сталася в Суворовському районі міста.Швидко прибувши на місце виклику, інспектори почули крики та розбивання скла у дворі будинку.Патрульні прийняли рішення перелізти через паркан, аби встигнути врятувати громадянина.Чоловіка виявили у дворі з приставленим до горла лезом, він говорив незрозумілі речі.Патрульні почали його заспокоювати. Під час бесіди, коли чоловік на мить відвернувся, охоронці порядку заблокували руки з лезом та одягнули кайданки, щоб він не завдав собі шкоди. До приїзду швидкої інспектори надали домедичну допомогу, тому що чоловік встиг нанести собі порізи.35-річного чоловіка шпиталізовано!Ще одне врятовані життя! Ми завжди готові прийти на допомогу, завжди на варті вашої безпеки!Дякуємо за службу!#ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Montag, 24. Februar 2020