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Государство вернет Одесскому припортовому полмиллиарда гривен по решению суда

Государство вернет Одесскому припортовому полмиллиарда гривен по решению суда

ОПЗ выиграл в апелляционном суде иск против структурного подразделения фискальной службы.

Как сообщили в пресс-службе Пятого апелляционного админсуда, теперь завод получит 500 миллионов гривен, которые он переплатил государству в качестве налога на прибыль. Эти деньги с него истребовали в Одесском управлении Офиса крупных налогоплательщиков, что, по решению суда, признано неправомерным.

Победа ОПЗ позволит восстановить платежеспособность предприятия, а также погасить его задолженность перед сотрудниками.

Отметим, что первая инстанция также вынесла решение в пользу завода. Однако постановление апелляции может быть снова обжаловано в течение 30 дней.

Фото: narodna-pravda.ua.

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