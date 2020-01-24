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Новости Одессы и Одесской области

Государство оплатит услуги репетиторов для украинских школьников

Государство оплатит услуги репетиторов для украинских школьников

Об этом сообщила министр образования Украины Анна Новосад.

В школах Украины узаконят репетиторство, чтобы ученики имели возможность подтянуть знания по предметам на индивидуальном занятии. Более того, это планируется сделать за государственный счет.

По словам министра, такой возможностью смогут пользоваться ученики, которые имеют успеваемость ниже средней по конкретному предмету.

При этом министр не исключила риск, что учителя будут спекулировать занятиями, чтобы получать дополнительный доход. Но законодательством невозможно урегулировать все потенциальные происки недоброжелателей.

– Я думаю, что в нормативке мы найдем, как все это ограничить. Если у учителя весь класс резко начинает хуже учиться, и после уроков, предусмотренных планом, все идут на внеклассные занятия, то это будет определенным звоночком для директора, – объяснила Анна Новосад.

Фото: cdnimg.rg

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