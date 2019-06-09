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Новости Одессы и Одесской области

Семейный «Городской пикник» устроили сегодня в Зеленом театре

  • городской пикник зеленый театр
  • городской пикник зеленый театр
  • городской пикник зеленый театр
  • городской пикник зеленый театр
  • городской пикник зеленый театр
  • городской пикник зеленый театр
  • городской пикник зеленый театр
  • городской пикник зеленый театр
  • городской пикник зеленый театр

Отдохнуть на свежем воздухе собрались сотни одесситов и гостей города. Правда, отдых выходит не дешевым.

Мастер-классы, фотозоны, настольные и виртуальные игры, зоны отдыха для взрослых и детей – такими развлечениями сегодня переполнен Зеленый театр в парке им. Шевченко.

Родители и дети находят уйму занятий для совместного времяпровождения, можно  также оставить ребенка под присмотром аниматоров. Для детей есть площадки для активного отдыха, рисования, разнообразные игры в зависимости от возраста. За совсем маленькими приглядывает няня в Бейби-зоне.

Следует отметить, что входной билет стоит 80 грн., а дети до 12 лет проходят бесплатно. Напитки и еда в стоимость пропуска не входят. Разнообразными яствами заполнена немалая часть территории фестиваля. Правда, цены – «как на море».

Так, например, кофе стоит от 25 до 40 гривен, различные милкшейки, лимонады и смузи от 50 до 70 грн. А чтобы перекусить, нужно заплатить не менее ста гривен за небольшую порцию блинов или сырников. При этом вход со своими едой и напитками запрещен.городской пикник зеленый театр

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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