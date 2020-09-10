Горіли дерева та сміття: на Ланжероні сталася пожежа

Вчора, 9 вересня, о 21:06 до Служби Порятунку “101” надійшло повідомлення, про загоряння кафе “Алі Баба” за адресою: м. Одеса, пляж Ланжерон, кафе “Алі Баба”.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння дерев’яних конструкцій, дерев та сміття на відкритій території.

Вогнеборці локалізували пожежу о 21:20 та ліквідували о 21:26 на загальній площі 100 м2. Загиблих та постраждалих немає. Збиток встановлюється.

Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.

Фото: пресслужба