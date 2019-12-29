Гонки на окраине Одессы закончились двойной аварией (фото)

На Тираспольском шоссе одесситы стали свидетелями экшна с преследованием и гонками.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Так, водитель “Фольксвагена” догонял автомобилиста за рулем “Тойоты”. Обе машины мчались на огромной скорости.

При этом, пытаясь уйти от преследователя, водитель “Тойоты” с разгону врезался в заднюю часть “Лады”.

Бросив получившего травму головы водителя “Лады”, участники гонки продолжили движение, на всех парах умчавшись с места аварии.

Через несколько сотен метров оба авто приостановились. При этом автомобилист из “Тойоты” выпрыгнул практически на ходу и убежал. Его авто продолжало ехать и уже юез водителя влетело в грузовик.

В свою очередь, водитель “Фольксвагена” и его пассажиры в это время побежали к “Тойоте”. Они попытались достать оттуда какой-то чемодан, который, судя по всему, и был причиной преследования.

Однако их остановили очевидцы и вызвали полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: 7kanal.com.ua

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