Гонки на окраине Одессы закончились двойной аварией (фото)

На Тираспольском шоссе одесситы стали свидетелями экшна с преследованием и гонками.
Об этом сообщает 7kanal.com.ua.
Так, водитель “Фольксвагена” догонял автомобилиста за рулем “Тойоты”. Обе машины мчались на огромной скорости.
При этом, пытаясь уйти от преследователя, водитель “Тойоты” с разгону врезался в заднюю часть “Лады”.
Бросив получившего травму головы водителя “Лады”, участники гонки продолжили движение, на всех парах умчавшись с места аварии.
Через несколько сотен метров оба авто приостановились. При этом автомобилист из “Тойоты” выпрыгнул практически на ходу и убежал. Его авто продолжало ехать и уже юез водителя влетело в грузовик.
В свою очередь, водитель “Фольксвагена” и его пассажиры в это время побежали к “Тойоте”. Они попытались достать оттуда какой-то чемодан, который, судя по всему, и был причиной преследования.
Однако их остановили очевидцы и вызвали полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Фото: 7kanal.com.ua
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!