Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 19 июня
- Как магнитные бури влияют на человека
Прогноз магнитных бурь на 19 июня
По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в течение четверга, 19 июня, солнечная активность ожидается на уровне 3 по К-индексу, что соответствует минимальным колебаниям в магнитном поле Земли. Такой уровень не несет угрозы самочувствию людей и не влияет на технику.
В то же время стоит помнить, что эти данные могут меняться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа. Астрономы добавляют, что самым точным считается прогноз максимум на одни сутки вперед, остальные — лишь предварительные расчеты.
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Интенсивность магнитных бурь измеряется по нескольким шкалам. Наиболее распространенной является шкала Kp-индекса, которая варьируется от 0 (очень спокойное состояние) до 9 (экстремально возмущенное состояние).
Основные проявления влияния магнитных бурь на организм:
- головная боль и головокружение;
- усталость, слабость и снижение концентрации;
- перепады давления или учащенное сердцебиение;
- раздражительность, тревожность, бессонница;
- обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
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