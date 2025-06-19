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Прогноз магнитных бурь на 19 июня

Как магнитные бури влияют на человека

Прогноз магнитных бурь на 19 июня

По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, в течение четверга, 19 июня, солнечная активность ожидается на уровне 3 по К-индексу, что соответствует минимальным колебаниям в магнитном поле Земли. Такой уровень не несет угрозы самочувствию людей и не влияет на технику.

В то же время стоит помнить, что эти данные могут меняться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа. Астрономы добавляют, что самым точным считается прогноз максимум на одни сутки вперед, остальные — лишь предварительные расчеты.

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Интенсивность магнитных бурь измеряется по нескольким шкалам. Наиболее распространенной является шкала Kp-индекса, которая варьируется от 0 (очень спокойное состояние) до 9 (экстремально возмущенное состояние).

Основные проявления влияния магнитных бурь на организм:

головная боль и головокружение;

усталость, слабость и снижение концентрации;

перепады давления или учащенное сердцебиение;

раздражительность, тревожность, бессонница;

обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

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