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Голодні та налякані: в Одесі патрульні виявили чотирьох дітей без нагляду

Голодні та налякані: в Одесі патрульні виявили чотирьох дітей без нагляду

У квартирі було дуже брудно та відчувався сильний запах цвілі. Самі ж діти були голодними

Вчора, 26 липня, поліцію повідомили, що на балконі четвертого поверху житлового будинку, знаходиться півторарічна дівчинка, яка ледь не випала з балкона.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.

Вже через декілька хвилин екіпаж патрульних прибув на місце події.

Під дверима квартири патрульні виявили 10-річну дівчинку, яка плакала та не могла потратити до квартири. За кілька хвилин двері домівки відчинив 6-річний хлопчик. У квартирі знаходилася та сама дівчинка, яка ледь не випала з балкона. Дитина сиділа у ванній наповненій водою. Далі у квартирі знаходився 3-річний хлопчик.

У  помешканні було дуже брудно та відчувався сильний запах цвілі. За словами старшої дитини – вони від ранку голодні.

Батьки  були відсутні, діти повідомили, що живуть з бабусею та батьком, які знаходиться на роботі.

Сусіди пояснили, що навіть не здогадувались про багатодітну сім’ю яка проживає поруч.

Дітей було доставлено до відділку поліції для подальшого встановлення усіх обставин та складання відповідних матеріалів стосовно батьків.

Фото: Патрульна поліція Одеської області

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