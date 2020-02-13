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Новости Одессы и Одесской области

Голландська практика: Кабмін планує скасувати “класичну прописку” громадян

Голландська практика: Кабмін планує скасувати “класичну прописку” громадян

Звичну прописку замінять так званим декларативним принципом реєстрації.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі радіо “UA: Суспільне мовлення”, пише Укрінформ.

– Я висловлю свою персональну думку, тому що цей проєкт веде мій колега Михайло Федоров. Те, що мені розповідала його команда, то дійсно є, якщо не помиляюсь, голландська практика, коли люди декларативно кажуть, що я за цією адресою мешкаю, йде повідомлення до власника відповідної нерухомості, і він має підтвердити. Це все можна зробити дистанційно у кілька кліків, і я дуже сподіваюсь, що найближчим часом це буде зроблено, – заявив він.

У жовтні 2018 року у Верховній Раді презентували законопроєкт “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, який передбачає спрощення процедури реєстрації місця проживання в Україні.

Згідно з проєктом закону, для реєстрації або зняття з реєстрації подаватиметься тільки одна заява, не потрібні жодні документи та погодження; внесення відміток до паспортів про місце проживання буде не обов’язковим і здійснюватиметься тільки за бажанням особи.

Фото: 24 Канал

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