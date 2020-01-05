Год любви, прибыли и справедливости: сбылись ли прогнозы астрологов на 2019 год

Традиционно в преддверии Нового года многие астрологи и маги дают прогнозы на год грядущий. Мы же решили оглянуться назад и выяснить, насколько оправдались предыдущие прогнозы. Для этого проанализируем астропрогноз-2019, который мы публиковали в прошлом году.

Развития культуры и науки не сложилось

По словам астролога и психолога Надежды Кологривовой: «Каждый год земляной свиньи связан с развитием культуры и науки».

Однако сказать, что 2019 был годом культурного развития — нельзя. В этом году Украина даже не поехала на Евровидение. С наукой ситуация не менее плачевная, собственно, как и последние десятилетия. И увидим ли мы изменения не ясно. В бюджете на 2020-й финансирование науки так и не увеличили.

Карпатские мольфары считали, что 2019-й будет годом восстановления Украины и началом новой эпохи благополучия. В какой-то степени они оказались правы, поскольку сейчас люди сплотились вокруг надежды, связанной с новой властью. Насколько это оправдано, покажет время.

Новый лидер

Надежда Кологривова также прогнозировала нового лидера в стране: «Это будет довольно молодой человек, симпатичный и умеющий хорошо говорить. Крепкий хозяйственник и при этом весьма скромный. Вышедший из низов».

Это пророчество однозначно сбылось. Совершенно неожиданно на выборах в Украине с большим отрывом победил Владимир Зеленский.

Специалист в области оккультизма и астрологии Павел Глоба утверждал, что в 2019 году наше государство ждут досрочные выборы, глубокий политический кризис и падение экономики. К счастью, для нас предсказание оказалось верным только в одном — действительно в июле состоялись досрочные выборы в Верховную Раду.

Сдвинулись с мертвой точки

Надежда Кологривова утверждала, что в 2019 году «проблемы, которые не решались годами, начнут решаться».

С этим тоже сложно поспорить. Например, состоялась встреча Нормандской четверки, где наметили первые шаги к прекращению конфликта на Донбассе, которого мы все так ждем.

Сюда можно отнести и вопрос о борьбе с коррупцией. В Украине вступил в силу закон, который восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Фото: depositphotos.com

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