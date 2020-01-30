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Новости Одессы и Одесской области

Главе Фонда госимущества предлагали взятку 5 млн долл. за назначение руководителя «Одесского припортового завода»

Главе Фонда госимущества предлагали взятку 5 млн долл. за назначение руководителя «Одесского припортового завода»

Правоохранители разоблачили коррупционную схему, которая заключалась в продвижении определенного человека на должность главы «Одесского припортового завода». За это назначение главе Фонда госимущества Украины предлагали взятку в размере 5 миллионов долларов.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, всего в этой сделке разоблачили трех человек. Они задержаны прямо во время передачи части суммы – в очень приятной обстановке.

Коррупционную схему разоблачили 29 января сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ходе следствия детективы установили, что за назначение «нужного» человека на эту должность главе Фонда государственного имущества Украины обещали в течение года 5 миллионов долларов. Новый глава «Одесского припортового завода» должен был стать связующим звеном между предприятием и кругом частных компаний, которые связывают с инициаторами коррупционной сделки.

Правоохранители задержали трех человек в момент передачи главе ФГИ части оговоренных денег, а именно – 50 тысяч долларов.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК – предложение или обещание должностному лицу предоставить неправомерную выгоду. За такие действия грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Расследование начали по заявлению самого Дмитрия Сенниченко в ноябре 2019 года.

В настоящее время «Одесский припортовый завод» возглавляет Николай Синица.

Фото, видео: НАБУ

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