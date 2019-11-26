Глава Держмитслужби розповів, як боротиметься з контрабандою на митниці Одеси

Про це повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов у інтерв’ю 24 каналу.

– Ми поспілкувалися з митником, що працює на Одещині, та поставили йому запитання – які схеми працюють і хто покриває найбільші потоки на митниці в Одесі. Відповідь була така: “Вадим Альперін та Орест Фірманюк клали на всіх. Орест кричить, що він з новою владою і зараз працює нібито у “білу”. Він реально під ковпаком і тому намагається здаватися супер пухнастим, але це до місяця. Альперін працює більш-менш рівно. Орест його сприймає як конкурента”, – заявив Нефьодов.

На запитання журналіста телеканалу, які стосунки у Нефьодова з Альперіним та Фірманюком, він відповів:

– Стосунків у мене з ними немає. Будь-яка людина, не залежно від її прізвища, яка не хоче працювати у білу, звичайно, є моїм ворогом і завжди буде. Щодо прізвищ, якщо хтось хоче працювати чесно і оформлюється легально, показує правильні ціни і не намагається маніпулювати з якимись пересортами і вагою, то ми працюємо законно.

Довідка. Хто такі Альперін та Фірманюк?

Вадим Альперін відомий як “король Одеської контрабанди”. Йому приписували фактичний контроль за Одеською митницею, а статки оцінюють у мільярд доларів.

Орест Фірманюк – бізнесмен, якого вважають організатором митних схем та один з ключових гравців на ринку контрабанди товарів господарської групи і тканин.

– Чи ці люди пручаються і роблять спротив? Звичайно. Чи митники в Одесі і загалом хочуть працювати законно? Звичайно, ні. Кожен митник хоче працювати в Одеському торговому порті, що є найвигіднішим місцем, яке дає доступ до величезних фінансових ресурсів. Цю ситуацію ми ламаємо, система пручається. Наприклад, нещодавно одному з митників спалили машину, були підозри, що намагалися пошкодити сканер, на щастя з ним все добре. Але це справжня війна, – каже Максим Нефьодов.

– Ми маємо співпрацювати з правоохоронцями, робити кадрову реформу, інвестувати у безпеки, інфраструктуру, обмінюватися інформацією з іноземними колегами аби перевіряти вартість і номенклатуру вантажів, які везуть. І лише комбінація цих багатьох факторів допомагає нормалізувати ситуацію, – додав Нефьодов.

Фото: Українська правда

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