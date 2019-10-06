Гид из города у моря поделился видами старой Одессы с редких открыток (фото)

Известный одесский экскурсовод и краевед Александр Бабич недавно обнаружил интересную находку.
Он нашел в запасниках Черновицкого художественного музея коллекцию оригинальных открыток с видами старой Одессы. Находкой Александр поделился на его страничке в Facebook.
На изображениях – знаковые места города, какими они были в конце ХIХ – начале ХХ века.
К слову, черновицкие карточки заслуживают особого внимания историков. Дело в том, что в годы, когда их выпустили, Черновцы были частью других государств – сначала Австро-Венгрии, а после – Румынии. А Одесса там считалась далекой заграницей. Так что для нас эти открытки – большая редкость.
Фото: Facebook Александра Бабича