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Новости Одессы и Одесской области

Гид из города у моря поделился видами старой Одессы с редких открыток (фото)

Гид из города у моря поделился видами старой Одессы с редких открыток (фото)

Известный одесский экскурсовод и краевед Александр Бабич недавно обнаружил интересную находку.

Он нашел в запасниках Черновицкого художественного музея коллекцию оригинальных открыток с видами старой Одессы. Находкой Александр поделился на его страничке в Facebook.

На изображениях – знаковые места города, какими они были в конце ХIХ – начале ХХ века.

Думская площадь

Думская площадь

К слову, черновицкие карточки заслуживают особого внимания историков. Дело в том, что в годы, когда их выпустили, Черновцы были частью других государств – сначала Австро-Венгрии, а после – Румынии. А Одесса там считалась далекой заграницей. Так что для нас эти открытки – большая редкость.

Знаменитый дом Руссова

Знаменитый дом Руссова

Фото: Facebook Александра Бабича  

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