Гибель детей при пожаре: в Окнянском районе объявлен траур

Окнянская районная госадминистрация объявила сегодня, 2 июля, траур по погибшим детям в селе Черная.

В 12.00 память детей почтят минутой молчания и приспустят флаги, сообщает пресс-служба райадминистрации.

Помимо этого, в районе будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый глава Одесской облгосадминистрации Андрей Андрейчиков после назначения должен будет взять под контроль расследование этой трагедии. Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства главы государства.

«Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА – взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращения подобных случаев в будущем», – сказал президент.

Напомним, 1 июля при пожаре в селе Черная Окнянского района погибли четыре маленькие девочки.