Генпродюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич получила награду из рук Киллиана Мерфи

Известный актер Киллиан Мерфи вручил Юлии Синкевич награду за вклад в развитие украинского кино во время фестиваля Subtitle: Spotlight European Film Festival.

Как сообщает пресс-служба ОМКФ, фестиваль проходил с 25 ноября по 1 декабря в ирландском городе Килкенни.

Во время награждения организаторы фестиваля отметили, что благодаря Юлии Синкевич и ее работе украинские режиссеры, актеры и другие кинопрофессионалы стали известными в Европе, и их имен на карте европейского кино становится все больше.

Киллиан Мерфи в 2012 году был гостем ОМКФ. Тогда он представлял конкурсный фильм “Сломленные” режиссера Руфуса Норриса. Во время награждения Мерфи добавил, что хорошо помнит свой визит в Одессу, а также знаком с украинскими фильмами.

Фото: ОМКФ

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