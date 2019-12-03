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Новости Одессы и Одесской области

Генпродюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич получила награду из рук Киллиана Мерфи

Генпродюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синкевич получила награду из рук Киллиана Мерфи

Известный актер Киллиан Мерфи вручил Юлии Синкевич награду за вклад в развитие украинского кино во время фестиваля Subtitle: Spotlight European Film Festival.

Как сообщает пресс-служба ОМКФ, фестиваль проходил с 25 ноября по 1 декабря в ирландском городе Килкенни.

Во время награждения организаторы фестиваля отметили, что благодаря Юлии Синкевич и ее работе украинские режиссеры, актеры и другие кинопрофессионалы стали известными в Европе, и их имен на карте европейского кино становится все больше.

Киллиан Мерфи в 2012 году был гостем ОМКФ. Тогда он представлял конкурсный фильм “Сломленные” режиссера Руфуса Норриса. Во время награждения Мерфи добавил, что хорошо помнит свой визит в Одессу, а также знаком с украинскими фильмами.

Фото: ОМКФ

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