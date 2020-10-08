Новости Одессы и Одесской области

Геннадий Труханов: «В одесском электротранспорте внедряется альтернативная форма оплаты – с помощью смартфона»

Геннадий Труханов: «В одесском электротранспорте внедряется альтернативная форма оплаты – с помощью смартфона»

В городском электротранспорте Одессы теперь можно будет рассчитываться за проезд при помощи смартфона.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Геннадий Труханов, электротранспорт Одессы

Это стало возможным благодаря приложению Transpod, которое позволяет не только прокладывать маршруты и показывать местоположение транспорта на карте, а также внедрять дополнительные сервисы для удобства пассажиров. Данный сервис разработан для Одессы бесплатно.

«При наличии тех опций, которые имеются, дополнительная опция безналичной и бесконтактной оплаты — это уже большой спектр услуг, которые предлагает наше коммунальное предприятие», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Важно, что возможность оплаты в наличной форме, как и стоимость проезда в городском электротранспорте остается неизменной.

«На сегоднящний день есть возможность безналичной формы расчета, валидаторы будут установлены на каждую дверь, есть возможность купить постоянный билет, что выгоднее, чем разовая поездка, и есть возможность рассчитаться с кондуктором. Будут появляться новые технологии и возможности — будем их внедрять», — сказал директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман.

Геннадий Труханов, электротранспорт Одессы
электротранспорт Одессы
Геннадий Труханов, электротранспорт Одессы
электротранспорт Одессы
электротранспорт Одессы
электротранспорт Одессы
электротранспорт Одессы
электротранспорт Одессы
электротранспорт Одессы

Мэр Одессы подчеркнул, что возможность безналичной оплаты в транспорте — один из этапов комплексной работы по внедрению электронного билета, которая ведется в городе.

«За последние несколько лет наш городской электротранспорт очень преобразился. Параллельно мы реализовали ряд пилотных проектов и они показали востребованность безналичного способа оплаты, поэтому сегодня мы с уверенностью говорим об актуальности и своевременности внедрения данной формы оплаты в нашем транспорте», — сказал мэр Одессы.

На данный момент заканчивается тестирование приложения Transpod и через 1-2 недели обновление будет доступно в AppStore и Play Market.

электротранспорт Одессы

По словам городского головы, в будущем планируется внедрить безналичную форму оплаты в городских маршрутках с возможностью оплаты полного маршрута с учетом смены транспорта.

Источник: Думская.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить