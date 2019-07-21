Геннадий Труханов проголосовал в Одессе и призвал принимать решение осознанно

Городской голова Одессы Геннадий Труханов, №3 в избирательном списке ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, проголосовал на досрочных парламентских выборах

Политик принял участие в голосовании на избирательном участке в Одессе. Как заявил Геннадий Труханов в комментарии журналистам после голосования, в этот день каждый украинец должен определить, как будет жить страна дальше.

«Мы должны задуматься, какие надежды мы связываем с дальнейшим развитием страны. Я, например, связываю с дальнейшим продвижением децентрализации, передачи полномочий на места. Для того чтобы мэры городов, городские громады и руководители ОТГ были не только «мальчиками для биться», когда все приходят и спрашивают, почему плохо, почему не делается это, почему мы так живем. А мэрам городов приходится «разводить руками» и говорить – это все в Киеве, мы не решаем», – сказал Геннадий Труханов. По его словами, выборы в парламент – это очень важно, поскольку сегодня украинцы выберут своих представителей в высший законодательный орган, которые будут определять стратегию развития страны на ближайшие годы.

«Формирование Верховной Рады – это достаточно серьезное мероприятие. Ее эффективная работа будет зависеть от того, насколько будут компетентны, насколько будут профессиональны, насколько будут понимать, какие задачи стоит перед ними люди, которые туда войдут. Чтобы эти люди не просто защищали интересы политических партий, которые их выдвинули, а защищали интересы народа, который их туда делегировал. Поэтому выборы – это очень важно для каждого гражданина. Людям нужно осознанно принимать решение, и опираться, на то, кто сегодня рядом с ними», – считает мэр Одессы.

Источник: opposition.com.ua