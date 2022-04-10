Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днем освобождения от нацистских оккупантов (видео)

Сегодня, 10 апреля 2022 года, Одесса отмечает 78-ю годовщину освобождения города от нацистских оккупантов. Но в этом году этот праздник оказался с привкусом горечи: ведь впервые за все эти годы нашему городу вновь угрожают нацисты – и на этот раз это те, кого мы долгое время наивно считали «братским» народом…

Это не мог не отметить и мэр города Геннадий Труханов в своем поздравительном видеообращении к одесситам.

«Никто из нас не мог себе представить, что народ, с которым мы бок о бок обороняли наш город, нападет на нашу страну. Сегодня это реально. 10 апреля мы чтим память тех, кто ценой своей жизни и здоровья освобождал наш город. Так же, как сейчас наши защитники охраняют спокойный сон одесситов. Тех, кто сражался также отважно и отчаянно, как сейчас это делает украинская армия»,

– говорит городской голова.

Он напоминает, что в этот день одесситы традиционно чтят память освободителей, в городе проходят праздничные мероприятия. Но в этом году придется сделать исключение, чтобы не допустить возможные провокации и столкновения, к которым готовится враг.

«Прошу всех одесситов провести этот день дома, не подвергать опасности свою жизнь и здоровье»,

– призывает Труханов.

Он также заявил, что не сомневается, что победа будет за нами – ведь «героизм, мужество и стремление к свободе в ДНК одесситов, жителей города-героя».

Фото: скриншот с видео, видео: Думская, 1