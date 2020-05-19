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Новости Одессы и Одесской области

Ґендерна рівність: Верховна Рада планує перейменувати День захисника України

Ґендерна рівність: Верховна Рада планує перейменувати День захисника України

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про перейменування Дня захисника України.

Про це з засідання парламенту повідомляє кореспондент видання Українська правда.

За відповідне рішення свій голос віддав 261 депутат.

Авторкою законопроєкту 2325 є депутатка від “Слуги народу” Марина Бардіна.

На її переконання, свято має називатися “День захисників України” з метою вшанування мужності та героїзму не лише чоловіків, а й жінок.

За словами Бардіної, з відповідною ініціативою до неї з колегами звернулися жінки з Української асоціації представниць правоохоронних органів.

Проте нардепка від “Європейської солідарності” Іванна Климпуш-Цинцадзе запропонувала назвати свято “День захисників і захисниць України”, щоб окремо підкреслити у назві роль жінок. Цю ідею підтримали й у фракції “Батьківщина”.

Остаточне рішення щодо кінцевої назви свята ухвалять до другого читання.

Фото: ЗІК

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