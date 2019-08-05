«Гефест» выкупил крупную строительную компанию в Греции

Строительная компания «Гефест» выкупила крупную греческую компанию-подрядчика EKATEL S.A. с офисом в Афинах

Фирма обладает необходимыми лицензиями и сертификатами для участия в международных тендерах в странах Европы.

Кроме того, в капитале EKATEL S.A. числятся ряд строительных площадок, около 100 единиц спецтехники и офис в бизнес-центре.

За 20 лет своей деятельности компания осуществила проекты с общим бюджетом в 100 млн. евро.

В данный момент, компания осуществляет ряд подрядных работ с общим бюджетом в 35 млн. евро.

«Данное решение связано с новым этапом развития строительной компании «Гефест». В частности, на международном уровне. EKATEL S.A. – команда профессионалов с прекрасной репутацией. Объекты, которые построила компания, являются образцом высокого качества и современных технологий. Благодаря нашей слаженной работе мы планируем внедрить в жизнь ряд крупных проектов в Греции и ряде других стран Европы», – отметил исполнительный директор строительной компании «Гефест» Василис Бумбурас.

EKATEL S.A. строит коммерческие, жилые и социальные объекты. Среди них – школы, больницы, лаборатории, муниципальные и офисные здания, объекты аэропорта, жилые комплексы, гостиницы и т.д.

«EKATEL для нас, как ребёнок. Помню, как 20 лет назад мы начинали с подвального помещения в 10 кв.м и двух сотрудников. За эти годы мы добились серьёзных результатов, которыми по-настоящему гордимся. В штате компании работают около 1000 специалистов. Мы добились максимума и приняли решение доверить судьбу нашей компании семье Бумбурас. Мы убеждены, что их опыт, финансовые возможности и международные связи помогут EKATEL выйти на новый уровень и стать одним из лидеров в строительной сфере Европы. Кроме того, для нас важно обязательство, которое дала семья Бумбурас. Речь идёт о сохранении всех рабочих мест в полном составе без каких-либо сокращений штата», – подчеркнул учредитель греческой строительной компании EKATEL S.A. Сарантис Спанос.

Отметим, что «Гефест» уже приступил к строительству элитного гостиничного комплекса на греческом острове Лемнос. Кроме того, на стадии согласования находится грандиозный проект «Новый город», который расположится на участке площадью 110 гектаров в прибрежной зоне Греции.