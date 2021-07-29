В трех районах Одесской области не рекомендуется использовать для приготовления еды питьевую воду из-под крана — она не соответствует нормам. Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава.

Специалисты исследовали 119 проб питьевой воды по санитарно-микробиологическим и 93 пробы по санитарно-химическим показателям. По результатам мониторинга санитарно-микробиологические показатели 15 проб не соответствовали требованиям в следующих точках:

в Белгород-Днестровском районе (Саратская ОТГ),

в Болградском районе (Арцизская ОТГ),

в Березовском районе (Николаевская ОТГ).

В Одессе отобрали 14 проб питьевой воды для исследования санитарно-микробиологических и санитарно-химических показателей. Все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

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