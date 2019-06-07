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Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе сегодня не будет света?

Где в Одессе сегодня не будет света?

Электричество отключат на Слободке и на Черемушках в связи с плановыми ремонтными работами.

С 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:

4-й Материальный переулок – 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

Героев Крут улица – 39/3, 39/2, 35, 37, 39, 41, 45, 47

Известковая улица – 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Слободской спуск – 18, 18и, 27Б, 29, 30

Ступенчатый переулок – 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Ширяевский переулок – 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.

С 14:00 по 19:00 отключат свет в следующих домах:

Космонавта Комарова улица – 8а, 10/1, 10/3, 10/4, 10/2.

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Наталия Браславская
Наталия Браславская
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