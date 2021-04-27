Где в Одессе ремонтируют дороги 27 апреля – список улиц

Сегодня, во вторник, 27 апреля, в Одессе запланирован ряд работ на улицах города, сообщает Управление дорожного хозяйства городского совета.
В частности, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда и ул. Черняховского. Также начался капремонт ул. Преображенской.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован на:
- ул. Приморской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на следующих улицах:
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Заньковецкой;
- ул. Разумовской.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары до ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Королева;
- пр. Глушко;
- Люстдорфской дороге;
- ул. Вильямса;
- пл. Толбухина.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет идти по следующим улицам:
- Николаевская дорога;
- Балтская дорога;
- пр. Добровольского.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.