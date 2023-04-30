Где в Одессе отключили свет 30 апреля и когда дадут – список улиц

Сегодня, в воскресенье, 30 апреля 2023 года, часть Одессы осталась без света по причине ремонтно-восстановительных работ, которые проводит ДТЭК.
Как сообщили в одесской мэрии, без электроснабжения остались следующие улицы:
- Выездная;
- Дорбуда пер.;
- Партизанская;
- Станкостроительная;
- Столбовая.
Работы продлятся до 15:00.
Кроме того, до вечера света не будет на таких улицах:
- 1-я Ползунова;
- 1-й Ползунова пер.;
- Бородинская;
- Горизонтальная;
- Магистральная;
- Николая Аркаса;
- Нескучная;
- Патриотическая;
- Петра Лещенко;
- Северная;
- Ползунова;
- Учебная;
- Черновицкий пер.;
- Млечная.
Работы по указанным адресам планируется завершить в 19:00.