Где в Одессе отключили свет 30 апреля и когда дадут – список улиц

Одесские тепловики получили 2 мощных генератора из Польши Одесские тепловики уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. И в рамках этой подготовки они получили два генератора на 650 кВт каждый. Их предоставило Государственное агентство стратегических резервов (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; Варшава, Польша). ПОДРОБНЕЕ

Тысячи людей в Одесской области остались без света По состоянию на утро 3 апреля 2023 года из-за непогоды без электричества находятся 3,8 тысяч абонентов в Одесской области, а в Киевской области обесточены почти две тысячи абонентов. ПОДРОБНЕЕ