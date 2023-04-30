Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе отключили свет 30 апреля и когда дадут – список улиц

Где в Одессе отключили свет 30 апреля и когда дадут – список улиц

Сегодня, в воскресенье, 30 апреля 2023 года, часть Одессы осталась без света по причине ремонтно-восстановительных работ, которые проводит ДТЭК.

Как сообщили в одесской мэрии, без электроснабжения остались следующие улицы:

  • Выездная;
  • Дорбуда пер.;
  • Партизанская;
  • Станкостроительная;
  • Столбовая.

Работы продлятся до 15:00.

Кроме того, до вечера света не будет на таких улицах:

  • 1-я Ползунова;
  • 1-й Ползунова пер.;
  • Бородинская;
  • Горизонтальная;
  • Магистральная;
  • Николая Аркаса;
  • Нескучная;
  • Патриотическая;
  • Петра Лещенко;
  • Северная;
  • Ползунова;
  • Учебная;
  • Черновицкий пер.;
  • Млечная.

Работы по указанным адресам планируется завершить в 19:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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