Часть Одессы сегодня останется без отопления

В домах в центре города сегодня отключат отопление до вечера. Тепловикам надо провести срочные аварийные работы.
Об этом сообщили в Городском совете Одессы.
В связи с проведением КП «Теплоснабжение города Одесса» неотложных аварийно-технических работ на магистрали d500 сегодня, 01 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в центре города
на следующих улицах:
- Садовая;
- Пастера;
- Дерибасовская;
- Торговая;
- Конная;
- Ольгиевская;
- Софиевская;
- Елисаветинская;
- Коблевская;
- Гаванна;
- Екатериненская;
- Ланжероновская;
- Греческая;
- Княжеская;
- Пушкинская;
- Бунина;
- пер. Маяковского;
- пер. Некрасова;
- пер. Воронцовский.
Ориентировочное время окончания работ до 20:00.