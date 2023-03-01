Часть Одессы сегодня останется без отопления

Теплу быть: Одесские котельные получили генераторы Два генератора на 150 и 170 кВт получило Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» от литовских партнеров. ПОДРОБНЕЕ

Отопительный сезон в Одессе: когда начнется и во сколько обойдется? На улице и в домах одесситов ощутимо похолодало. И отопительный сезон в городе, заверяют власти, должен стартовать уже в ближайшее время. Когда он начнется, сколько придется платить за отопление, можно ли оформить рассрочку по платежам? На эти вопросы ответила директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова. ПОДРОБНЕЕ

Все о популярном нагревательном элементе для электрического теплого пола Системы теплого пола выпускают на основе греющих кабелей, матов и инфракрасной пленки. Если говорить откровенно, то пленочный обогрев используется далеко не во всех странах. Такое решение, конечно, имеет право на существование. ПОДРОБНЕЕ