Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы сегодня останется без отопления

Часть Одессы сегодня останется без отопления

В домах в центре города сегодня отключат отопление до вечера.  Тепловикам надо провести срочные аварийные работы.

Об этом сообщили в Городском совете Одессы.

В связи с проведением КП «Теплоснабжение города Одесса» неотложных аварийно-технических работ на магистрали d500 сегодня, 01 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в центре города

на следующих улицах:

  • Садовая;
  • Пастера;
  • Дерибасовская;
  • Торговая;
  • Конная;
  • Ольгиевская;
  • Софиевская;
  • Елисаветинская;
  • Коблевская;
  • Гаванна;
  • Екатериненская;
  • Ланжероновская;
  • Греческая;
  • Княжеская;
  • Пушкинская;
  • Бунина;
  • пер. Маяковского;
  • пер. Некрасова;
  • пер. Воронцовский.

Ориентировочное время окончания работ до 20:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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